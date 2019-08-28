澎湖自小客車自摔路旁大排 1大3小平安脫困

2019-08-28 12:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕白沙鄉瓦硐村往鎮海路段，今日上午8時28分發生一起自小客車，自摔在路旁大排水溝內，車上3名小孩自行脫困，但駕駛鄭姓婦人卡在駕駛座中，警方緊急通報澎湖縣政府消防局趕往現場搶救，將婦人救出後送往三總澎湖分院救治。

消防局調查指出，今日上午8時28分受理警察局轉報指稱，於白沙鄉瓦硐村往鎮海路段，一輛自小客車掉落至路旁大排水溝內，有民眾受困於車內，請消防局前往救助。消防局獲報後，立即派遣白沙分隊救護車共2車5人，現場由小隊長楊宏緯指揮搶救。

勤務人員到場後回報，現場車輛掉入路旁大排水溝內，乘客有1名大人3名小孩。其中3名小孩已自行脫困，車主鄭姓婦人〈65年次、居住在西嶼鄉外垵村〉由救災人員協助脫困後，車內3名小孩都是鄭姓婦人子女，隨後由白沙92救護車將患者與小孩共4人送往三總澎湖分院救治，並無生命危險。

其實路旁大排水溝，常成為人車隱形殺手，昔日曾發生多起機車騎士摔落大排不幸身亡事件，前任縣長陳光復斥資3億元，在澎湖各主要縣道進行排水溝加蓋工程，防止類似悲劇一再發生！此次發生事故路段是鄉間道路，現場又是有多處彎道，疑似轉彎不慎，自小客車才會自摔大排水溝內，所幸並未釀成傷亡悲劇。

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