房東不降租金 二房東怒賣14台洗衣機

2019-08-28 12:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市洪姓男子向邱姓女子承租34間套房，雙方卻於2016年因降低租金問題起糾紛，洪男拒不繳納租金，邱女向台中地院民事法庭提出遷讓房屋訴訟，勝訴後點交套房時，竟發現部分家具、電器用品不翼而飛，套房隔間牆壁被敲掉，氣得控告洪男侵佔罪、毀損與詐欺取財罪，法院認為洪男把14台洗衣機，賣場舊貨商得款1萬2000元，再據為己有，觸犯侵佔罪，判處拘役50日，可易科罰金5萬元，其餘證據不足而宣告無罪。

判決書指出，洪男（33歲）向邱女（61歲）承租34間套房，當起二房東，租賃期從2016年9月至2013年8月，租金是每年195萬元，卻因部分套房隔音不佳，樓下又有店家經營KTV，洪男希望降低租金，未獲邱女同意，憤而拒繳租金，邱女於2017年控告洪男勝訴，點交套房時，卻發現部分套房內的洗衣機、電視、冷氣、衣櫥、沙發、書桌不見了，另有套房的隔間牆被敲掉、廁所牆被打洞，邱女以洪男拒交租金為由，控告詐欺罪，家電不見與牆壁敲掉打洞，則控告侵佔與毀損罪。

台中地院審理時，洪男承認雙方因降低租金一事起糾紛，他不給邱女租金，還把14台洗衣機賣給舊貨商，得款1萬2000元，也不給邱女，拿去投資自己經營的民宿，但他沒有侵佔之意，不過，法院認為洪男侵佔罪名成立，判處拘役50日，可易科罰金，至於桌椅、冷氣等其他家具電器，承租當時沒有確實點交，是否真有這些物品，數量有多少？都有疑問，基於「罪證有疑，唯利被告」，這部分判決無罪。

至於毀損與詐欺，法院認為，被敲掉或打洞的牆壁，不是承重牆或重要結構，對建築物安全並無影響，且目的是讓建築物更完美，另外，租金沒繳則是租賃糾紛，詐欺與毀損都判決無罪，可以上訴。

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