藉口被害人賣假毒品 毒犯痛毆搶奪金項鍊

2019-08-28 11:16

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄1名韓姓男子深夜返家時，遭不認識的男子尾隨進一樓樓梯間痛毆，並指責被害人賣假毒品，被害人表示逞凶歹徒認錯人，卻遭搶走價值35萬元的6兩6錢重的黃金項鍊，報警逮獲涉案黃男，他坦承打傷韓男，但辯稱金項鍊是打人後從地上撿到一截而已。雄檢仍將他依傷害、搶奪等罪嫌起訴。

檢方起訴指出，家住旗津區的黃姓男子，前因毒品案入獄，於2018年10月執行完畢，卻不思悔改，今年1月30日深夜騎機車到三民區韓姓男子住處附近埋伏，見韓男剛開啟一樓樓梯間的門後，尾隨把韓男推進樓梯間，隨即動手痛毆韓男臉部數拳，並以雙手鉤住被害人脖子，質問韓男為何賣假毒品給他老大阿胖，還害他因賣假毒品咖啡被抓，交保4萬元等語。

韓男被打得面部鈍挫傷合併疑似腦震盪、鼻出血、頸部挫傷等傷害，表示不認識黃男與阿胖，認為黃男「認錯人了!」請他不要再打。但黃男逞凶後就離去，韓事後發現脖子上價值35萬元的黃金項鍊不見了，於是向三民警二分局報案。

警方調閱路口監視器，翌日上午就在旗津區中洲二路逮獲黃男，並起獲一截韓男被搶的金項鍊，以及查獲毒品若干。將黃男依強盜等罪嫌送辦。

不過，檢方偵查認為，韓姓被害人表示是回到4樓住處才發現金項鍊不見了。尚難認定黃男有以強暴、脅迫手段逼被害人交付財物的強盜罪構成要件，因此僅依搶奪、傷害等罪嫌將黃男起訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法