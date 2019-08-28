誘出「小王」圍毆丟包醫院謊稱「車禍」 醋男闖大禍吃上官司

2019-08-28 10:42

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名蔡姓男子懷疑洪姓女友和他分手，是屏東一名劉姓少年介入造成，前年設局誘出劉男，糾眾分持棍棒、電擊棒把劉姓少年打成腦震盪、顱骨骨折、全身多處重創。蔡男怕鬧出人命，將被害少年載往醫院丟包，謊稱「是車禍受傷」，被害少年一度命危，經醫院搶救後撿回一命。雄檢查出上情，將設局把劉姓少年打成重傷的蔡男，依殺人未遂罪嫌起訴。

檢方起訴指出，家住高雄的蔡姓男子，懷疑他和洪姓女友分手，是屏東的15歲劉姓少年所造成，前年8月底設局指示另一少年以借錢給劉姓少年為由，透過line通訊軟體誘出劉姓少年，約他同年9月3日到屏東縣內埔鄉一處釣蝦場前見面。

當天凌晨1點多，劉姓少年依約到場，被帶往中興路忠勇祠，由埋伏在該處的蔡男夥同多名年籍不詳的青少年，分持棍棒、電擊棒圍毆劉姓少年，把劉姓少年打成腦震盪、顱骨骨折、左腓骨骨折與手腳撕裂傷等全身多處重創。

因被害人傷勢過重，蔡男怕鬧出人命，開車將被害人載往醫院丟包，向醫護人員謊稱被害人「是車禍受傷」，被害少年因傷勢過重又轉院，並發出病危通知，所幸經醫院搶救後撿回一命。

案經劉姓被害少年事後報警，檢警循線查知上情，逮捕蔡姓主嫌，雄檢近日偵結，將蔡男依殺人未遂罪嫌起訴，並建請法院依違反兒少法加重其刑。

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