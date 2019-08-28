女總裁遭控變性當斂財和尚 10元蠟燭點燈費收10萬

2019-08-28 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義市覺海禪寺一名男法師「釋覺海」，被周刊踢爆是曾自稱身價上億元的「台灣女阿甘」黃毓昕，他被控以消災解厄為由詐取高額費用，甚至要求信眾拿房貸款讓他投資，因此遭信眾控訴及提告。不過針對相關指控，釋覺海則稱他沒有拿錢，對於法會點燈要價10萬一事聲稱「都是按照信眾隨喜」。

據今日出版的《周刊王》報導，曾靠著「啟智兒變身億元總裁」出書而名噪一時的黃毓昕，被爆變成有鬍渣的男和尚「釋覺海」。報導指黃毓昕剛出生時非常不受父母疼愛，在重男輕女的社會傳統下，黃自小就幻想能成為男生，還曾把水球裝在鼠蹊部偽裝成男生。報導也引述知情人士透露，黃也一度念過佛教學院，休學後也先後跟過3位師父，最終則是從「女總裁」變身為「男和尚釋覺海」

報導指出，釋覺海會趁信眾的生活、感情、家庭遇到困境時，聲稱有鬼魂、業障盤旋在周圍，許多信眾為此聽從他的建議，砸錢點燈、寫牌位、捐款供養佛寺等，除了牌位要價1萬零8百元到3萬元不等；要價10萬元的點燈，甚至用IKEA的10元蠟燭開出要價10萬元的點燈費用，招牌商品「人偶巫術」更是20萬元起跳。

除此之外，釋覺海還會誆稱自己是投資高手，慫恿信徒借貸大筆金錢給他投資，事後卻用「投資失利」為由中飽私囊，讓自己過上豪奢的生活，估計吸金近億。周刊報導還提到，甚至有位英國的夏姓女信眾長期飽受失憶症所苦，釋覺海聽聞後便主動接觸夏女，並聲稱夏女住處有很多鬼魂，之後則是利用夏女的恐懼予取予求。

另有一名受害信眾楊先生指控，釋覺海連在獄中的受刑人也不放過，曾對受刑人說，「你賺的錢業障太重」，要把錢給師父，因為只有師父有能力消除業障，還要求受刑人轉告家人，必須把存款轉帳給他。還有一名黃女則是自認誤信釋覺海，在釋覺海蠱惑下拿房屋抵押貸款到700萬元，釋覺海雖稱是要在宜蘭買地蓋民宿，讓黃女解決經濟困頓，以及增福報、改運，但實際上卻是把這筆錢當成購買嘉義一棟房屋的頭期款，之後卻稱投資失利，拒絕歸還款項，黃女驚覺受騙，才收集證據，聯合受害信眾提告。

不過針對相關指控，釋覺海則強調自己沒有拿錢，其他細節則稱偵查不公開不便多談，還罵黃小姐是瘋子。對於法會點燈要價10萬元一事，釋覺海則稱「都是按照信眾隨喜」，並沒有強制一定要10萬元。但針對性別是否由女性變為男兒身？釋覺海則避而不談。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法