萬物皆可當？道上兄弟拿這樣東西典當 業者好錯愕...

2019-08-28 07:20

〔記者許國楨／台中報導〕以往當舖業流傳一句話「萬物皆可當」，但真的是這樣嗎？

一名道上兄弟日前到中市一家當舖拿著兩件防彈背心，希望典當一些現金周轉，只是防彈背心並不常見，經向其他同業詢問，幾乎沒人曾收過防彈背心，只得婉拒；業界說，以前當舖真的什麼都可以當，連棉被、衣服都可以，但現今考量的多是典當物品的流通性及是否容易脫手，除非自己有穿防彈背心需求，否則鮮少會收當。

業者說，該名道上兄弟日前拿著兩件約9成新的防彈背心上門，表示最近手頭比較緊，這兩件義大利製的防彈背心，單件當初買2萬，加上鮮少穿，目前市場行情應該還有約1萬8的殘值，兩件一起折算，希望可以典當到1萬5千元現金周轉，且一再強調絕對合法並非違禁品。

只是防彈背心在坊間並不常見，業者趕緊上網查詢，確認應該還有這樣的殘值，但經向其他同業詢問，幾乎沒人曾收過防彈背心這類物品，只得婉拒時，未料對方竟還疑惑不解的問，不是說當舖「萬物皆可當」嗎？況且又不是違禁品的防彈背心，怎會被「打槍」打槍呢，最後只好倖倖然離去。

業界說，當舖業者而言，其實收不收當的第一種前提，應是就對該典當物的了解與否為前提，舉例有人拿著一顆價值連城的寶石去當，對寶石了解的業者就會收當，反之不了解的業者，就算只要當個幾千元也會被拒。

第二種狀況則是，業者會視典當物品的流通性決定，舉凡名牌手錶、鑽石、3C電器、汽機車等流通性極高且易脫手的物品通常會收當，但像防彈背心這類物品，即便不是違禁品，除非業者自己有需求或有轉手管道，否則鮮少會收當。

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