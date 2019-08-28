舞獅藝品老師竟是狼 女學員被騙進房性侵

2019-08-28 00:02

［記者楊政郡／台中報導］中部地區舞獅藝品創作者蔡男，去年9月有女子「小琪」（化名）前往學習製作這項傳統技藝，蔡邀她進房吹冷氣、賞藝品，藉幾分酒意竟將她強壓在床上，恫稱「要乖乖聽我的話，我是特種部隊，殺人也不會有人知道」，不顧女子反抗性侵得逞，事後坦承犯行賠償22萬元和解，法官判2年、緩刑5年，附帶義務勞務150小時、法治教育3場。

判決書指出，蔡男是中部地區傳統舞獅藝品、獅頭創作者，在台中市有一處工作室，而去年9月小琪以學習製作該傳統技藝為由，上午9點到該工作室向「老師」蔡男學習，當天正巧只小琪到場，而蔡男一大早就喝了酒，幾分酒意心懷不軌，無心教學，而是邀小琪到房間內吹冷氣、欣賞他已完成的藝品。

進房間後就顯露企圖，不顧小琪以手推反抗，明確表達拒絕，還是強行將她壓在床上，恫稱：「要乖乖聽我的話，我是特種部隊，殺人也不會有人知道」等語，令小琪心生畏懼。

再扯下小琪外套、背心、褲子及內褲，脫下自己的衣褲，以手及身體壓制小琪的抵抗，強行性侵得逞。

小琪提告，蔡男坦承犯行，法官審酌蔡男無前科，酒後一時失慮，未能克制自己私慾，犯後坦承犯行，且已與小琪成立調解，願賠償22萬元（已給付15萬元），已見悔意。

台中地院法官依強制性侵判處2年，緩刑5年，須參加法治教育3場次，及提供義務勞務150小時。緩刑期間付保護管束。剩餘7萬元須如期給付，否則小琪可聲請民事強制執行，也可請檢察官聲請撤銷緩刑。

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