母子墜樓身亡 死者哥哥怒斥丈夫「你怎麼交代？」

2019-08-27 21:55

〔記者張瑞楨、楊政郡／台中報導〕台中市黃姓女子與5歲兒子，今天清晨5時許，在新購的中市北區豪宅的新居墜樓死亡，黃女的陳姓丈夫宣稱，案發前夫妻因兒子教養問題吵架，案發時他睡眠中，萬萬想不到妻子會墜樓，他喃喃自語「我對不起她，這都是我的錯」，檢方相驗時，陳男多數時間不發一語，黃女的胞兄不接受他的說法，認為陳男沒講實話，又始終沉默，情緒爆發痛罵「你是啞巴嗎？你怎麼交代？」。

台中地檢署相驗初步，發現母子明顯有高處墬樓傷痕，已採集母子血液等檢體化驗中，至於墜樓原因，必須等化驗結果才能進一步釐清，檢方尚未開出死亡證明書。

據指出，陳男（約45歲）家庭富裕，父親經商有成，他任職於父親開設的公司，並已於上述豪華住宅中訂購一戶，尚未交屋，也尚未入住，他接獲噩耗後，整個人宛如失去魂魄，喃喃自語「她嫁給我，跟著我，她很辛苦，我對不起她，都是我的錯」，他宣稱昨天晚間夫妻因兒子教養吵架，吵得頗為嚴重，他沒想到發生憾事，至於其他細節，他沒有多說。

中檢昨天傍晚相驗時，陳男多數時間不發一語，黃女的胞兄對於妹婿陳男的沉默，忍不住情緒爆發，痛罵陳男「為什麼不講話？啞巴嗎？你怎麼交代？」，他說，不接受陳男的「兒子教養起爭執」之說，陳男沒講實話，夫妻兩人到底發生什麼事情？陳男什麼都不說；始終沉默的陳男，神情相當悲愴，相驗後在弟弟的陪同下，匆忙搭乘LEXUS高檔車離開。

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