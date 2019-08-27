澎湖落海老翁找到了 海巡分隊長下水帶回大體

2019-08-27 20:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖西嶼合界8旬楊姓老翁昨天下午到合界港岸際涉水釣魚，友人要回家時，發現楊翁釣具仍在，人卻疑似落海失蹤，趕緊報案，經過日夜接力搜尋，今日下午在鐵砧嶼無人島發現大體，澎湖海巡隊許姓分隊長下水徒手將大體帶回接駁艇。

澎湖海巡隊調查指出，昨日下午6點15分接獲第十三巡防區轉民眾報案，請求派艇搜救釣魚失蹤落海老翁，海巡隊立即派遣線上巡防艇PP-3539艇及PP-10061艇緊急到場搜尋。救難協會、潛水協會、金馬澎分署第七岸巡隊及當地民眾60餘人也都加入搜尋行列。

澎湖海巡隊今天增派巡防艇加強搜救能量，下午1點15分接獲澎湖漁業電台轉水試所「海安」實驗船通知，在姑婆嶼和鐵鉆嶼之間海域，發現疑似失聯人員大體，澎湖海巡隊PP-3539艇迅速趕抵現場，發現大體卡在鐵鉆嶼上，由於鐵砧嶼是無人島，沒有碼頭靠岸設施，大型警艇無法接近登岸。

PP-3539艇長許分隊長立即請「航吉興6號」漁船協助載運他登島，許分隊長下水以游泳方式，徒手將大體移至艇邊，交由增援之PP-2031艇載回，過程令人動容。巡防艇將楊翁大體帶回馬公隊部，交由岸邊跪地等候的家屬處理，雖然最終是悲劇收場，但家屬們都相當感謝參與搜救的人員。

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