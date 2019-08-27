「偵查不公開」無限上綱？ 警方破案媒體採訪受阻引強烈反彈

2019-08-27 23:43

〔記者湯世名／彰化報導〕偵查不公開無限上綱？彰化市六信合作社昨天傳出搶案，儘管警方迅速逮捕搶嫌，全案破得漂亮，不料媒體前往採訪時，卻傳出有員警私下要求六信人員不得提供搶嫌犯案過程的監視影帶，周邊店家也不得接受媒體採訪，消息傳出引發媒體強烈反彈，甚至連警方中階幹部聞訊此事時也搖頭說：「是哪個豬頭要求的？」由於偵查不公開實施至今，部分縣市已有多次類似刑案警方都以相同手法處理，為避免偵查不公開無限上綱，彰化縣警局將開會要求所屬勿過度解釋「偵查不公開」。

對於新版「偵查不公開作業辦法」，法務部曾解釋，監看新聞的目的是自我管理，藉由內稽內控機制改進公務員做為，檢警指定專人蒐集案件的新聞早就行之有年，新法只是要落實偵查不公開，落實無罪推定原則，維護偵查程序，保護被告及被害人的人權。

但偵查不公開第8條第一項對於國家安全、社會治安有重大影響、重大災難或其他社會矚目案件，有適度公開說明之必要。偵查不公開的施行，僅限於檢警等單位自我管理，並未擴及一般社會大眾、被害人、關係人、當事人或新聞媒體，不料自「偵查不公開」從今年6月15日起施行至今，部分縣市即傳出重大刑案發生時，媒體採訪相關資訊時，警方一律以「偵查不公開」為由塘塞，讓媒體不得其門而入，警方的過度解釋，引發媒體反彈。

不過警方將偵查不公開擴大解釋，要求被害人、店家、當事人等不受「偵查不公開」約束的民眾，不得將相關與案情有關的照片、影片及消息透漏給媒體，則是引發媒體強烈反彈的最主要因素。

昨天發生在彰化市六信合作社的搶案，警方迅速逮捕搶嫌後，媒體前往採訪時，還曾一度對於搶嫌身分、年籍、犯案過程及逃逸路線一律以「偵查不公開」為由未透漏，以及案情前後不一等，更傳出有員警私下要求六信人員不得提供搶嫌犯案過程的監視影帶，還要求附近店家不得接受媒體採訪，引發媒體強烈反彈，最後才「適度」提供部分犯案影片。

由於「偵查不公開」爭議延燒到今天，彰化縣警局表示將在明天主管週報時，會再與8個警分局溝通，希望能與媒體互助互惠，避免誤會發生。

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