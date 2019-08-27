竹科大廠經理偷吃人妻部屬 正宮逼退小三

2019-08-27 22:25

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科大廠鄭姓經理欺瞞同事妻，與部屬郭女多次床戰摩鐵，後來甚至帶郭女回住處臥室激戰，鄭妻發現密報郭女先生，逼問之下郭女坦承只是鄭男的免費性玩具，且被鄭男夫妻合力逼走。郭女先生憤而向新竹檢方提起告訴。

郭女的先生指控，鄭姓經理負責監管妻子的業務，2017年起涉嫌利用職務權勢及機會，帶她到宿舍過夜，甚至帶去薇閣、歐遊床戰。去年10月鄭妻從家中監視器發現老公偷吃，打電話給2人且要求郭女離開公司。

鄭妻掌握鄭男與郭女的簡訊包括「超想再吻妳入睡的…有機會擁妳入睡更棒，我怎麼覺得…三小時一下就到了啊…？是我太久了？」;「…雖然有加上短暫的纏綿，…短暫的愛，已經很滿足了。」；「你送東西給我，我就要跟你做嗎？…說清楚明白一點，你是為了性？」;「…那我可以先躲進被窩攻擊你嗎？一個小時應該還夠用，…其實從頭到尾，性對你來說才是你真正想要的。」

鄭男與郭女辦公室不倫曝光後，上月鄭男夫妻合力逼走郭女，郭女此時才向丈夫說「恨什麼，我是鄭的玩具，不用付錢的玩具！」

郭女先生對於主管鄭男在婚外情曝光後竟要求妻子離職，自己卻仍留在公司，無法接受，指控妻子遭鄭男逼姦，全案已向新竹地檢署提出告訴，檢方受理偵辦當中。

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