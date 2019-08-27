有千萬資金卻不繳58萬欠稅+罰款 診所女董座被管收

2019-08-27 18:11

〔記者王俊忠／台南報導〕高雄市60歲的林姓女子投入千萬資金設立6家公司，自己擔任董事長兼總經理，由親友擔任董事、監察人或股東，先後在台南市開設6家醫療診所，卻滯欠所得稅、罰款、國道通行費及停車費等230件，欠稅與罰款58萬元，行政執行署台南分署26日傳喚林女到案，林女說，出賣房地等所得都用來清償銀行及私人債務，執行分署認定她有隱匿財產之虞、聲請管收，台南地院裁准。

行政執行署台南分署發現，林女無力繳納58萬元欠稅，卻從存款帳戶提領3250萬2000多元，並把出賣房地的價款1200萬元均用於清償與銀行及私人間的消費借貸債務，拒繳58萬元的公法上債務，資金出入異常。

台南分署調查，林女投入千萬元資金設立國際社會、醫療生技、物流及整合行銷顧問等6家公司，由其親友擔任董事、監察人或股東，自己則擔任國際社會股份有限公司董事長兼總經理，同時，林女並以其企管專長聘僱醫師，先後在台南及高雄開設6家醫療診所，另在高雄住家由其醫師弟弟經營診所。

台南分署傳喚林女到案說明，行政執行官訊問後，依調查所得事證認為義務人符合「顯有履行義務的可能，故不履行」及「就應供強制執行的財產有隱匿或處分情事」的管收事由，聲請台南地院管收獲准，解送台南看守所管收所。

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