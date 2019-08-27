輪流性侵15歲少女 宮廟3男啪後不認的下場是…

2019-08-27 18:51

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣一名15歲少女去年7月遭蔡、黃、洪3名男子在黃男家中輪流性侵，少女父親得知後報警，警方調查時，蔡、黃、洪3人都否認涉案，但少女、證人等指證歷歷，對被害場地現場指證明確，嘉義地檢署檢方偵辦後，今天依妨害性自主罪嫌將3人提起公訴。

15歲少女與31歲蔡姓、20歲黃姓及24歲洪姓男子在嘉義縣男私人宮廟見過面，去年7月某日下午，少女與3人在黃姓男子家中1樓，蔡男先要求少女一起到2樓臥室休息，但少女拒絕，黃、洪兩人又要求少女到2樓陪蔡男休息；少女上樓後，遭蔡男撫摸胸部，再指侵及性侵得逞。黃男進入臥室後，要求少女走進另一房間，洪男先性侵少女，結束後，黃男又要求少女口交得逞。

事後，學校輔導老師發現少女異狀，得知她遭到性侵，父親向警方報案。

蔡男否認性侵，供稱少女和一些小弟認識，他在私人宮廟有看過她，但不太認識，他並未性侵少女，也不知道少女為何知道性侵現場的空間與擺設，黃男也聲稱，在私人宮廟見過少女，但不認識，對於少女為何知道自家住處空間擺設，他不清楚，自己有時不會鎖門，還說當天白天都不在住家，而是去網咖，晚上7點多才回家。洪男供稱他和朋友在嘉義市一間KTV唱歌完就回家，並未性侵少女。

但被害少女、老師及證人等指證明確，少女也畫出被害現場圖，再加上警員採證資料，檢方認為被告3人所辯稱違反人之常情，不可採信，依涉犯刑法第227條第3項對14歲以上未滿16歲之男女為性交，提起公訴。

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