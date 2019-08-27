結束聯誼回停車場找鞋 三重民防人員失聯一晚竟是陳屍水溝

2019-08-27 16:33

〔記者王宣晴／新北報導〕55歲的李姓民防人員今晨被警消、家屬發現陳屍在五股成泰路一段的3公尺深水溝中，警方封鎖現場調查，初步勘驗發現李男僅左側頭部有外傷，十幾公分長的頭皮被掀起，因現場並無遺書，暫時排除自殺、他殺可能，朝失足落水方向偵辦。

據查證，從事室內裝潢工作的李男熱心公益，雖患有糖尿病、中風等疾病，但相當樂觀，13年前的3月加入新北市三重警分局民防中隊，協助警方民防相關業務，本月分局舉辦兩天一夜的「義勇警察聯誼活動」，共分成四梯次參加，李男被安排在本週日、一的梯次。

不料，李男昨結束聯誼活動返家時意外發現鞋子遺留在遊覽車上，趕緊聯絡司機，隨後告知家人要前往五股成泰路一段的遊覽車公司停車場取鞋，卻到深夜10時許都未返家，家人也聯繫不上李男，擔心發生意外，趕緊報警協尋。

警方獲報後啟動協尋，並使用緊急定位，發現手機定位在遊覽車公司停車場附近，與家屬前往查看，今天上午6點多在停車場後方深3公尺的水溝中發現李男身影，連忙通報消防人員救援，但李男被救起時已當場死亡。

警方封鎖現場調查，發現李男身上僅有左側頭部有外傷，一處長約15公分的頭皮被直接掀起，並在一旁發現李男掉落的鑰匙，現場初步排除外力介入，因未查有遺書，也排除自殺可能，全案朝意外方向偵辦，確切死因仍待檢警調查釐清。

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