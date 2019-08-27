約克夏遭綁機車拖行？ 飼主：出門忘記解開

2019-08-27 16:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕網路今日流傳一則疑似虐狗影片，一名婦人騎乘機車時，後座卻綁著一隻體型迷你的約克夏，小狗來不及跟上跌倒，結果一路遭拖行，不斷哀號，被路過民眾發現直呼：「太殘忍」。飼主發現急忙上網澄清，是家犬洗澡後綁在機車上晾乾，忘記解開繩索就騎出門，約騎2、30公尺就發現停下。彰化縣動防所所長董孟治表示，已請該名婦人到場說明，釐清是否故意及犬隻受傷情況，違者可處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

影片畫面中，該婦人騎乘的機車後方綁著一隻小狗，從路旁騎出後，小狗一開始還跟得上腳步，最後腳步跟不上跌倒，背部貼地遭拖行10多公尺，直到後方貨車司機上前提醒，婦人才停車。

有民眾將影片貼文臉書「愛秀水說秀水」，引發網友公憤，痛批婦人「太可惡、虐狗」，「那麼小隻的狗禁不起機車帶著跑」、但也有網友認為婦人可能是忘記狗綁在後方。

警方表示，接獲報案後發現，案發地在埔鹽鄉彰水路二段，已通報動防所前往調查，至中午已找到騎士吳姓婦人（62歲），據她供稱，上午幫飼養10年的約克夏洗澡，洗完後綁在機車上等牠身體晾乾，一時忘記就騎車外出，騎出約20公尺就被路人提醒發現。婦人兒子得知，上網澄清沒有虐狗，狗狗沒有外傷，已送醫院進一步檢查。

董孟治說，依據動保法第6條：「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」，由於畫面車牌非常清楚，會請當事人說明，釐清是否故意及犬隻受傷情況，就算非故意，該婦人也可處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

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