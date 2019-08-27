不滿遭多年好友討20萬借款 他連開5槍示威落法網

2019-08-27 16:32

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水一處網路直播工作室昨晨遭人連開5槍示威，警方封鎖現場調查後發現疑因32歲的黃姓男子與26歲的馮姓友人有20萬的債務糾紛，馮男不滿遭黃男追債，這才夥同27歲的鄭姓男子前往開槍示威，警方循線調查，昨晚8時許將馮、鄭逮捕到案，全案依殺人未遂、槍砲罪嫌送辦。

據查證，黃、馮兩人都是淡水地區的地方份子，兩人認識多年，因感情不錯，黃男過去曾陸續借給馮男20多萬，近期因黃男需要資金經營網路直播平台，向馮男索討借款，不料馮男卻不願認帳，雙方發生口角衝突，因而結怨。

昨晨1時許，黃男與員工在工作室處聊天討論，卻突然聽到數聲槍響，還有兩顆子彈穿透鐵捲門，黃男等人與鄰居外出查看，這才發現遭人開槍示警，但黃男等人卻因不明原因立刻離開現場，僅留下一名員工向警方釐清案情。

警方獲報趕抵，確認現場無人員傷亡，封鎖現場調查，發現黃男停放在門口的休旅車遭開兩槍，駕駛座及後座的車窗玻璃破碎，鐵捲門則遭開3槍，其中2槍穿透鐵捲門，警方共在現場查到5枚彈殼。

警方調閱監視器調查，發現2名犯嫌共騎一輛機車抵達黃男租屋處後，後座男子直接掏槍先朝鐵捲門開一槍後往前騎，再對著民宅、休旅車連開4槍，2人犯案後迅速逃逸，經過指認，確認開槍男子就是積欠黃男債務的馮男。

警方循線追查，昨晚8時許持拘票將馮、鄭兩人逮捕到案，兩人坦承犯行，但馮男不願多談開槍動機，僅表示是生意上的金錢糾紛，鄭男也供稱只是替馮男助陣，警方訊後依殺人未遂、槍砲罪嫌移送法辦。

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