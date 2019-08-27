「辣台派」警察撿到槍！ 警友會贈送辣椒水

2019-08-27 14:24

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣警察之友會枋寮辦事處為保護在轄區第一線為治安打拚員警的執勤安全，榮譽主任葉金號與主任蔡清涼特別改採「辣椒水」的防護型噴霧器40瓶贈予枋寮分局員警使用，員警是笑說「成為辣台派」。

日前火車殺警案震驚社會，枋寮分局還有不少警員熟識因公殉職的鐵路警察李承翰，加上英勇救援鐵警的「正義哥」陸軍中士羅偉也是轄區內春日鄉人，枋寮分局又離枋寮火車站極近，鑑於警員出勤可能遇到的反抗，警友會盼以「辣椒水」贈送警方，除使用警槍與警棍外，多一個新選擇。

屏東縣警察之友會枋寮辦事處表示，鑑於近日屢傳員警在外執勤，常遭遇酒醉鬧事、嫌犯抵抗、聚眾鬥毆或精神病患攻擊等情況，為在員警遇到緊急狀況時能派上用場保護自己，枋寮警友會特地購買攜帶方便且非致命性的防護型噴霧器，讓員警能迅速排除危險，保障自身及其他民眾安全。

警方除了感謝枋寮警友辦事處一直以來都用實際行動來表達對警察的支持，添購防護型噴霧器讓員警執勤更有保障外，也強調防護型噴霧器體積小且便於攜帶，可於近距離、最短時間反擊自衛，讓對方感到刺鼻與嗆眼，可立即降低其抵抗與攻擊能力，而辣椒精、胡椒等未具有瓦斯化學成分，較使用警棍或警槍，對人民身體侵害較小。

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