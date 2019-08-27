警告發騎士攔停拒稽查 法官勘驗光碟因「這樣」撤銷罰單

2019-08-27 15:13

〔記者黃建華／高雄報導〕左營警分局陳姓女警告發張姓機車騎士去年11月27日傍晚在博愛、裕誠路口「騎車講手機、攔停並拒絕稽查逃逸！」高市交通局因此裁罰張男「罰鍰1萬元，吊扣駕駛執照6個月」等處分。不過，張男不服，表示沒注意到警員有攔停動作，提起行政訴訟，高雄地院法官調閱警方光碟，聽不到哨音，也看不出陳員有明顯攔停動作，除騎車打手機罰單外，其餘舉發罰單都撤銷。可上訴。

判決指出，張姓男子去年11月27日傍晚騎機車行經博愛、裕誠路口，雖看到一名員警指揮交通，但事後卻接獲交通違規舉發罰單，指他「騎機車打手機、攔停拒絕稽查逃逸」，高市交通局因此裁罰他「罰鍰1萬元，吊扣駕駛執照6個月。罰鍰及駕駛執照限於108年4月6日前繳納、繳送。上開駕駛執照逾期不繳送者，自108年4月7日起吊扣駕駛執照12個月。4月21日前仍未繳送駕駛執照者，自4月22日起吊銷駕照，並逕行註銷駕駛執照。駕照經吊（註）銷後，自4月22日起一年內不得重新考領駕照」。

張男不服，訴願無效，打起行政官司，他辯稱當天騎車經過博愛路雖有看到一名警員指揮交通，但不知該名員警有示意誰停車，要求撤銷相關罰單。

高市交通局則抗辯，都是根據陳姓女警的職務報告為裁罰。

陳女並到庭表示，當天看到張男騎車講手機後，雖來不及開啟密錄器，但有吹哨一聲示意停車，並稱：「張男的眼神有對到我，不可能沒看到」。事後她調閱路口監視器製單舉發對方。

不過，法官認為，「拒絕停車接受稽查而逃逸」的行為，必須明確知悉警察的制止、停車命令後，仍故意拒停而逃逸。但從勘驗光碟及證人證述可知，員警發現張男機車有「使用行動電話」的違規行為時，員警在路旁伸出指揮棒並吹哨，但光碟檔案無聲音及整體環境觀察，員警的示意動作不明確，張男雖有注意到員警，但時值下班尖峰時間，張男很有可能以為員警只是在指揮交通，不能明確知悉員警因發現其違規行為而命令制止或停車。

法官認為高市交通局無法證明張男確有拒絕稽查逃逸的犯意，合議庭審結判決，除了張男騎機車打手機的罰單外，其餘「拒絕稽查逃逸、吊扣駕照」等裁罰統統撤銷。可上訴。

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