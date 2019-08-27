礦泉水「加料」強姦藥水性侵女網友 惡狼拗：為助興

2019-08-27 13:23

〔記者楊國文／台北報導〕犯下妨害性自主案被判刑且緩刑中的羅姓男子，覬覦初次見面的女網友小芬（化名）美色，帶她返家，偷偷在她隨身帶的礦泉水內摻入具強效安眠藥成份的強姦藥水，趁她昏迷時性侵得逞，審理時卻硬拗強姦藥水只是「助興用」，小芬氣得大罵羅男，並請求重判，高等法院今依「以藥劑強制性交罪」，重判羅男9年徒刑。可上訴。

判決指出，羅姓男子2017年11月3日23時透過微信通訊軟體和小芬認識，相約先到新北市一家統一超商見面後，再各自騎機車到羅男住處聊天、飲酒、打牌。

不料，羅男覬覦小芬美色，偷偷摻入有強效安眠藥成份的強姦藥水在她攜帶的礦泉水寶特瓶內，導致小芬喝下礦泉水後陷入昏迷，遭羅男性侵得逞。小芬不甘受辱提告。

偵訊時，羅男承認事先在小芬的礦泉水內加入強姦藥水性侵她，不過，羅男在法院應訊否認僅承認有性交行為，否認性侵，指當時小芬有意識，他只是加入催情藥水，目的是為了「助興」，過程中有和小芬聊天，還問她「舒服嗎？」，且獲得回應。

但高等法院認為，羅男在偵訊時，精神並無異常，亦未表示任何聽不懂問題或表達不清楚等情況，已坦承犯罪事實，且與小芬供詞一致，和事實相符，今仍以「以藥劑強制性交罪」，重判羅男9年徒刑。

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