攜帶超額人民幣出境被海關沒入 她打官司敗訴

2019-08-27 11:04

〔記者黃建華／高雄報導〕出入境攜帶超過2萬元人民幣務必要申報！顏姓女子去年欲從小港國際機場出境，攜帶人民幣11萬4900元未申報被航警局查獲，除發還免申報的人民幣2萬元外，其餘9萬4900元人民幣被海關沒入，顏女訴願遭駁回，提起行政訴訟辯稱因母親重病急需用錢，自己又不識字，不知要申報，請求發還被沒入的錢，但仍敗訴，遭高雄高等行政法院駁回。

來台依親多年的顏女提告指出，她去年10月19日欲搭乘廈門航空公司班機由高雄國際機場出境，在通過出境安全檢查區時，被航警局高雄分局安全檢查隊人員在其手提行李內，查獲未以書面或口頭申報的超額人民幣現鈔，經通知海關關員清點，總計有人民幣11萬4900元。

海關人員除當場發還免申報的人民幣2萬元以外，其餘未依規定申報的超額人民幣9萬4900元遭海關裁處沒入。顏女不服，提起訴願遭駁回，於是提起行政訴訟。

顏女提告指出，她因貧困失學不識字，母親重病，急須用錢，電話告知她還鄉探親，才攜帶這麼多錢，不是故意觸犯有關出境限額攜帶人民幣規定，海關沒入她逾限額的人民幣9萬4900元，實有違誤，請求撤銷原裁處。

不過，行政法院審理認為，顏女來台多年，出、入境多次，應知曉出入境攜帶超額人民幣應申報的規定，且機場都有豎立告示牌並提供旅客出入境須知供旅客查閱，若有不明瞭也可向機場出入境服務台或執行檢查的關員洽詢申報，認為海關依規定裁處沒入攜帶超額人民幣，並無違誤。駁回顏女請求撤銷原裁處之訴。可上訴。

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