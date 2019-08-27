一連兩失蹤 警及時在新豐觀海大道搜獲2人

2019-08-27 11:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府警察局26日一連接獲二起緊急協尋報案，先是一名母親焦急請求協尋無故駕車離家的兒子，不久又獲報一名友人失蹤無法連繫，擔心發生憾事；勤指中心通報線上警網積極搜尋，所幸先後都在新豐鄉觀海大道上找到失蹤人，向親友報平安！

新湖警分局表示，26日下午4點許，先接獲一名母親報案，指兒子無故駕車離家，擔心他的去向，經警方聯繫電信公司手機定位後，發現該男子最後位置在坡頭村附近；後湖派出所副所長范揚義、警員白宇平獲報，立即駕駛巡邏車於附近找尋，終於觀海大道一輛汽車內發現該失蹤人昏睡中，警方立即撥打119將人送至醫院救護。

順利尋獲失蹤人不久，警方在晚上7點30分許接獲民眾報案，表示未能連繫其友人，擔心可能有憾事發生，經警方聯繫電信公司手機定位後，發現該名失蹤人最後位置在新豐鄉觀海大道上；新豐分駐所副所長粘祐嘉、巡佐胡德雄、警員江奕奇、林志錡立即駕駛巡邏車搜尋失蹤人，20分鐘內迅速尋獲該失蹤人，對方說只是心情不好，所以到觀海大道休息。

新湖分局呼籲，民眾如有困難，可以求助專業社工或精神科醫師，並應尋求適當疏解管道，家人也應多多陪伴，若遇有類似情事，請立即打110或119電話，以避免憾事發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法