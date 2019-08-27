驚險！硬從大貨車內側鑽 騎士撞電桿險沒命

2019-08-27 10:52

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名郭姓騎士（30歲），昨天傍晚5點多騎機車行經霧峰峰堤路時，加速從一輛大貨車右側想超車，但因道路太狹窄，撞上路邊電線桿倒地，機車車頭還疑似被貨車右後輪輾過，所幸騎士沒倒向大貨車車底，僅左手骨折、擦挫傷，有民眾將車禍經過的行車記錄器po上臉書社團「大里人聊天室」，網友看到都留言「差點晚7天回家」、「遇大車真的不要硬鑽」，提醒騎士騎車要小心。

台中市消防局昨天傍晚5點42分接獲報案，指稱霧峰峰堤路有機車車禍，騎士受傷，到場時發現一名騎士疑似撞上電桿，左手骨折變形、左腳踝腫脹、全身多處擦傷，所幸意識清楚，立刻將他送醫。

有民眾將車禍經過的行車記錄器po上臉書社團「大里人聊天室」，發現郭姓騎士原本騎在1輛大貨車後方，卻突然加速想從大貨車右側超車，但因道路太狹窄，才剛騎到貨車右後方，就撞上前方路旁的電線桿倒地，機車車頭還疑似被貨車車輪輾過，所幸騎士未倒向貨車車底，否則後果不堪設想。

網友看到紛紛留言「差點晚7天回家」、「下次就沒那麼好運」、「那麼窄真是拿自己生命開玩笑」、「大車旁邊千萬不要鑽」、「趕時間也不是這樣趕的，別跟自己的生命過不去啊！」對於騎士在如此狹小的道路還從大貨車旁邊超車感到危險。

霧峰交通分隊王世建小隊長表示，該名騎士表示從右側想超車，結果就發現前方有電線桿，不清楚是自撞還是有跟貨車擦撞；大貨車駕駛則表示，當是從右側後照鏡發現有騎士倒下，立刻停車先打110報案，並下車察看騎士傷勢，不清楚騎士怎麼會撞上，詳細肇事責任警方將進一步釐清。

王世建也提醒騎士，千萬不要鑽車縫，從大型車輛旁超車更要小心，尤其在這麼狹小的道路，從大車旁邊超車真的很危險。

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