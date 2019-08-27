被誆投資醫美儀器「超聲刀」 貴婦200多萬飛了

2019-08-27 10:42

［記者楊政郡／台中報導］楊婦原在某整形外科診所任職，邀貴婦陳太太參觀診所，誆稱投資診所儀器「超聲刀」、「彩衝光」等，可按月分紅、兩年可回本，2017年底至2018年6月陳太太母子總計投資243萬餘元，確實拿到幾次分紅，後來楊婦就完全避不見面，陳太太才知道根本沒有投資儀器的「標得物」，完全子虛烏有，法官依詐欺取財判楊婦1年10月。

台中地院判決書指出，楊婦（55歲）與陳太太是舊識，2017年間楊婦任職台中市西區某整形外科診所，公司頗具規模，裡面的整形儀器種類多且新潮，同年底楊婦邀約陳太太母子到診所參觀。

除了介紹儀器的功能，私下向陳太太母子誆稱，這些都是極高價儀器，診所或廠商都很難買斷，而生意好回本快，如果願意投資購買儀器，可按月分紅，且2年就可回本，誆稱整型外科現在是最夯的行業，陳太太母子信以為真。

陳太太同年底就開始30萬、30萬依指示匯入楊婦指定帳戶，總計到2018年6月已投資高達243萬餘元，而楊婦辯稱事發後已匯款上百萬給陳太太母子，陳太太母子否認，楊婦也拿不出任何匯款紀錄或證明。

楊婦辯稱錢確實投資儀器了，購買「超聲刀」、「彩衝光」儀器，但是光錢拿給誰就講了許多人，亂說一通，一下子說有買賣契約，一下子又說沒有契約，拿不出證據來，顯然是臨訟卸責之詞。

法官審酌被告正值壯年，不思合法賺取財物，利用任職醫美診所機會，騙取被害人信任、冤枉投資了高額金錢，又未和解及取得諒解，判處1年10月徒刑，不法所得243萬餘元沒入，其中4個月得易科罰金，全案可上訴。

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