妄想到台灣「發大財」 中國車手分文未得就被抓

2019-08-27 09:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕在中國經營蛋糕店的男子闕慶強，與2名同鄉用觀光名義，在去年12月入境台灣當詐欺集團車手，約定每天酬勞為人民幣1200元（台幣約5270元），是中國福建省平均日薪約145元人民幣（台幣約637元）的8.3倍，妄想「發大財」的3人，卻在入境第5天，尚未領到酬勞就出事，闕男盜領13萬9000元贓款時，在台中市一家銀行被員警逮捕，另2人當天迅速搭機潛逃回中國，闕男坦承犯行，法院依加重詐欺罪判刑1年2月。

判決書指出，中國福建省29歲男子闕慶強、與吳燈興、陳瑞開（台中地檢署通緝中），去年12月加入名為「堅強」的詐欺集團當車手，約定每天薪水1200元人民幣，比2018年福建省統計局公布的全省私營單位就業人員的平均日薪145元人民幣（年薪為52980元人民幣）高出8.3倍。

3人在去年12月18日用觀光名義入境台灣，20日下午接獲詐欺集團上級的指示，吳男擔任車手頭，闕男與陳男負責提領款項，闕男於20日當天下午1時許至2時許，短短1小時內，於台中市3家便利商店與1家銀行內，盜領贓款12萬元（含2萬1000元轉帳至人頭帳戶）。

同月22日下午，3人入境台灣第5天，闕男又在台中市一家超商內盜領13萬9000元，卻因形跡可疑被警方逮捕，在現金之外，中市警局二分局員警另在闕男身上查獲11張銀行提款卡，還有兩名台灣人的身分證，吳燈興、陳瑞開得知闕男被捕後，當天立即搭飛機返回中國，檢方則依加重詐欺罪起訴闕男。

台中地院審理時，闕男坦承犯行，但宣稱沒有領到酬勞，法官認為，國小畢業在中國經營蛋糕店，已婚育有2名子女的闕男，價值觀念偏差，造成社會信任感危機，考量他坦承犯行，犯後態度不差，依加重詐欺罪判刑1年2月，警方查扣的現金與提款卡沒收，台中地檢署不服判決上訴二審，台中高分院仍判刑1年2月，可再上訴三審。

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