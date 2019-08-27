又見詐騙老手法！瓦斯「假安檢、真詐財」重現南投……

2019-08-27 07:46

〔記者謝介裕／南投報導〕假冒瓦斯公司人員，以檢查瓦斯漏氣為由，推銷高價防爆器材的「假安檢、真詐財」手法，最近又於南投縣名間鄉死灰復燃，引發警方正視，除上網留下南投分局新佳派出所電話供民眾報案檢舉以外，也透過村里鄰長系統進行明查暗訪，還好民眾均有警戒心，並無人受騙。

據地方民眾透露，近來經常有陌生男子假藉檢查瓦斯管線有無毀損、漏氣等名義，挨家挨戶胡亂敲門或按門鈴，不過，一旦有住戶要求出示服務公司的證件時，該男子便不作聲轉頭離去，令住戶深感莫名其妙，也紛紛在網路社群提出警訊，發揮守望相助的精神。

南投縣警察局指出，這一類的詐騙手法，多半以劣級品充當高級貨，從中牟取高額利潤，但由地方民眾的說法研判，該嫌疑男子極可能心存「騙得過就騙、騙不過就逃」的僥倖心態，才會亂槍打鳥一通，還好並無人上當，顯示警方長期防詐、防騙的法律宣導，也具有一定的成效。

南投縣消防局則提醒民眾，面對瓦斯安檢時，應注意「查證、關門、不付現」等3大防騙口訣，所謂「查證」，便是了解有無瓦斯公司實施用戶安全檢查的通知單，再就用戶姓名等基本資料，與瓦斯公司繳費收據上的瓦斯公司名稱仔細核對，如資料有出入，便有可能就是騙術，其次，「關門」即指安檢人員出現後，別急著開門，一定要小心確認安檢人員身份，以免引狼入室，害到自己。

至於「不付現」則因瓦斯公司定期安全檢查是完全免費的，如有必要換裝器材時，費用也會併入下一期的瓦斯費中，並不會現場收費，民眾若能把握這3大口訣，相信便能大大降低受騙機率。

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