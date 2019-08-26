影片曝光！歹徒持槍搶彰化六信總社 10分鐘就被K.O

2019-08-26 17:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕持槍搶劫？歹徒10分鐘就被彰化警方K.O！

彰化市彰美路的彰化六信總社，今天中午12點13分驚傳有持槍男子闖入；總社員工表示，歹徒戴著鴨舌帽、口罩與袖套，進入後走向開辦新戶的櫃台，拿出手槍咆哮大喊「搶劫」，就把身上的包包丟給行員，吆喝行員要裝錢，行員回答「這裡真的沒有錢」，還拉出抽屜給歹徒看，證明真的沒有鈔票，就還把空包包還給歹徒。

目擊的六信員工指稱，歹徒馬上拿著空包包轉向其它存提款櫃台，員工躲到桌下，按下警民連線，警方巡邏車火速趕到現場，警笛響起後，持槍歹徒顧不得沒有搶到半毛錢，立刻轉身逃離現場。

彰化警分局副分局長蕭啟東表示，警方接獲報案後，隨即出動線上警力前往圍捕，歹徒隨即鑽入六信總社附近的巷弄間，歹徒還對空開了1槍，警匪追逐500公尺後將歹徒制伏，逮捕歹徒時，歹徒已把包包丟棄在民宅的圍牆內，袖套、帽子丟在排水溝，警方起出作案包包，內有水果刀、改造槍枝各一把，以及子彈11發。

由於搶劫發生時間為12點13分，歹徒離開彰化六信總社約12點17分，歹徒落網時間約為12點23分，彰化警方只花了10分鐘就讓歹徒落網，而嫌犯陳姓男子（47歲）犯下搶劫的犯案原因由警方調查中。

彰化六信位於彰化鬧區，就在民生地下道附近，今天正中午發生搶案與警匪追逐，立即引起民眾關切，而警方也認為這起搶案能迅速破案，得力於彰化六信平日防搶演練確實，線上警力火速趕到，目擊民眾的指認，不然的話，再晚個30秒，歹徒可能就在巷弄間逃竄，增加逮捕的難度。

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