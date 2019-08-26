幼教老師無辜變賣淫女 《蘋果日報》與記者判賠30萬

2019-08-26 18:43

〔記者溫于德／台北報導〕幼教老師遭林姓賣淫女盜用照片，在LINE上傳送性交訊息被逮；老師後來認為蘋果日報記者未經同意，報導時刊登她的照片，害她被誤會就是賣淫女，因此對記者與蘋果日報提起民事告訴；被告否認侵權。士林地院認定，老師名譽權已遭侵害，判記者與蘋果日報應連帶賠償30萬元，並於蘋果日報網站及臉書粉專業刊登道歉啟事3日，仍可上訴。

幼教老師指控，記者未獲同意，前年7月14日擅自使用林女盜用她相片的LINE頭貼帳號畫面，以「性交易被逮女辯稱：第一次接客就被抓」等語為標題做報導，刊登在蘋果日報即時新聞網站，害她被社會大眾誤認是從事性交易的林女，且因她身幼教老師，備受親友、鄰居指點竊論，身心飽受折磨之際，對記者與蘋果日報連帶求償100萬元並公開道歉。

但被告委任律師辯稱，幼教老師照片在文中僅占一小部分，且綜觀整篇報導，原告遭盜用照片並非報導焦點，加上記者已於圖片下方加註「傳送性交易的帳號頭像都是盜用其他正妹照片來攬客」等文字。

此外，報導涉及違反兒童及少年福利與權益保障法、兒童及少年性剝奪防制例等，屬社會高度關切議題，更涉及刑事案件及性犯罪防治，顯然與公共利益相關，更是大眾關心議題，而記者為佐證報導真實性，將警方提供含有幼教老師遭盜用照片一併刊登，不至於造成誤會。

法院認為，記者報導即便事涉公共議題，必須將林女用來招攬性交易的LINE通訊帳號公布於眾，讓大眾信報導真實性，以滿足社會真實性，但記者也應將幼教老師照片以適當方式遮掩（如打馬賽克），卻未做，自然不能以事涉公益作為答辯。

另幼教老師司職教育國家未來主人翁重責，社會對其為人師表需以身作則具有相當期待，但記者報導會使外界誤會老師是飾詞狡辯、不知廉恥之人，確實侵害名譽權。

法院最終判記者與蘋果日報應連帶賠償幼教老師30萬元，且應於蘋果日報網站即時新聞區及臉書粉絲專業刊登道歉啟事3日。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法