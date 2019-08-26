縱火、危險駕駛出獄又因口角打死人 6旬男判7年半

2019-08-26 14:44

〔記者黃建華／高雄報導〕曾因縱火、公共危險案入獄的61歲郭姓臨時工，今年3月僅因在人行道上差點被傅姓騎士擦撞，雙方口角爭執，郭男不滿被打，與傅男扭打，涉嫌推倒傅男，造成傅男頭部著地顱骨骨折，送醫不治。郭男雖辯稱對方先動手打人，並辯稱「剛動過胸腔手術，無力傷人」，指被害人是自身因素，暈眩倒地受傷。但目擊者指證郭、傅扭打後，郭坐在傅男身上揮拳。高雄地院一審仍將郭依傷害致死罪，判刑7年6月。可上訴。

判決指出，61歲的郭姓男子曾因放火罪，經法院判決1年2月定讞，於2016年12月假釋出監；隔年又因犯危險駕駛罪，遭法院判刑4月，併科罰金新台幣1萬元確定。並入監執行之前放火罪經撤銷假釋的殘刑，於去年8月27日出獄。

未料，郭男今年3月13日上午10時20分許，步行至鳳山區中山東路鳳山國中旁人行道上，因傅姓男子騎機車至該人行道上險擦撞到郭男，兩人因而發生口角爭執，傅男並出手毆打郭男。

郭男因此與傅男扭打，過程中將傅男推倒在地，致傅男部重擊於地後，復跨坐在傅男胸前徒手毆打其臉部數下。傅男經送醫急救，延至3月20日因顱骨骨折、硬腦膜下腔出血、左右大腦額葉對撞性腦挫傷等傷害，不治死亡。

案經死者家屬提告，檢方因此將郭男依傷害致死罪嫌起訴。

法院審理時，郭男坦承有跟被害人發生口角，當時被害人先動手打他，然後突然間倒下去，並坦承被害人倒地後，有打他一下等語，郭男的律師則為被告辯護稱：郭男與被害人固有發生爭執，但郭男甫動完胸腔手術，並無法施力，而無出手推倒被害人。被害人可能係因自身疾病因素，突然暈眩而自行倒地，郭男亦無法預見被害人因倒地而死亡之結果等語。

不過，因附近擺攤的民眾證稱，聽到吵架聲，抬頭就看到郭男與傅男吵架。一開始是被害人先打郭男2 、3下，之後兩人分開後又扭打，後來兩人都倒下了，然後被告跨坐在被害人的肚子上；另有證人陳女證稱，看到被告坐在被害人肚子上揮拳打被害人。

高雄地院一審認為，郭男與被害人傅男因行車糾紛而起口角爭執，不思以理性方式解決，反與傅男互相扭打、推擠，並於過程中將傅男推倒在地，致傅男頭部重擊地面，經送醫急救仍不治死亡。依傷害致死罪將他判刑7年6月。可上訴。

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