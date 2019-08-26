墾丁廂型車衝入海險噬9命 海巡將表揚鬼月救人英雄

2019-08-26 14:33

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁紅柴坑廂型車衝落海，在當地海巡及居民救援下全數輕傷獲救，帶頭下水救人的海巡士官長陳金勝跟鍾姓士兵，海巡單位強調將與下水救援民眾一起表揚，至於廂型失控落海原因，海巡及警方今天釐清案情，司機不願多談，堅持車輛送原廠鑑定，希望釐清事故發生原因。

「任誰都會義不容辭跳下海救人！」海巡士官長陳金勝跟鍾姓士兵透過第八巡防區表示，當時情況相當緊急，因白鹿颱風剛過境，岸際風浪也大，但完全沒有顧慮那麼多，拿著岸邊的救生圈就跳下水救人，很開心整車的民眾都平安獲救。

衝下海救起小孩的漁夫海產店員工蔡埔說，當時看到車子往海裡衝，心理就直覺「害啊！」與附近「阿三哥」及「南台灣」海產店的年輕人，用跑百米速度衝下海，搶先把年紀最小的孩子搶救上岸，對海邊長大的他們來說，這樣的動作只是舉手之勞，也是恆春半島海邊男兒的熱血，當地每個海邊都一樣。

對於這些熱血民眾及士官兵，海巡初步調查，有陳金勝士官長跟鍾姓士兵及下水幫忙的4位民眾，後續將統一進行表揚，感謝他們在農曆7月搶救人命的義舉。

至於廂型車如何失控滑進大海，是否有未拉手煞車或入錯檔等疏失，蔡姓司機對事發過程始終三緘其口，堅持車輛先送原廠鑑定，希望釐清事故發生原因，也會自行向救人的民眾致謝。

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