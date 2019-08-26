颱風夜盜採酪梨 白河警雨夜埋伏逮4嫌

2019-08-26 13:27

〔記者王涵平／台南報導〕白鹿颱風過境，38歲陳姓男子帶母親、妹妹與女友，從嘉義東石騎機車到東山山區偷摘酪梨，不知東原派出所員警早在雨夜中埋伏，當場被查獲2千多台斤酪梨，訊後依竊盜罪嫌送辦。

陳男原以為近來山區大雨不斷，入夜後果園無人看守，帶家人從沿海東石到山區隨機挑選犯案目標，東原派出所日前接獲陳姓老農報案，指稱在在東原里前大埔農地種植的數百顆酪梨果實遭人竊取，所長王敦平接獲報案後立即展開調查，發現陳姓男子涉嫌重大，研判竊嫌應會再度犯案。

白河警方透過「護果專案」成員協助埋伏守候，果然在白鹿颱風來襲風雨較大的凌晨，再度前來竊取2788台斤的酪梨（市值約22萬餘元），王敦平等4員立即展開圍捕，最後在東山區東原里前大埔產業道路上逮獲陳嫌等4人。

警方調查，近期酪梨價格飆漲，成為偷竊的覬覦目標，陳姓嫌犯平日無業，因積欠龐大債務才鋌而走險，行竊時由母親把風，陳嫌與妹妹、女友負責偷摘。

白河警分局長朱信憲表示，分局已針對轄內各農產品分析種植地區、產出季節，並配合市場價值等，統由分局及各分駐、派出所縝密規劃「護果」勤務，研判陳嫌應涉嫌白河、後壁、東山等地區多起農產品竊案，民眾近期如有酪梨等作物遭竊，可立即向該分局偵查隊聯絡（06-6852080）。

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