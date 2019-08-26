高雄地院「訴訟程序視訊諮詢服務中心」啟用

2019-08-26 12:18

〔記者黃建華／高雄報導〕為了讓民眾免除舟車勞頓，減省往返法院訴訟諮詢的勞費，高雄地院與高雄市政府聯手整合政府資源，建構「訴訟程序視訊諮詢服務中心」，今天正式啟用。高雄地院院長陳中和期許訴訟輔導科同仁及司法管轄權內各區公所都能使用這套服務系統，讓民眾獲得更多的司法協助。

應邀出席「訴訟程序視訊諮詢服務系統」啟用典禮的高雄市民政局長曹桓榮則肯定，這套系統的啟用，可免除民眾舟車勞頓，也可解決個人隱私的問題，得到更多的協助與保護。希望所有區公所及同仁要充分配合，廣為宣傳，讓訴訟諮詢的服務更為落實，提供市民更充實完整的服務，才是公部門存在的最大意義。

高雄地院審判管轄區域內的 12 間區公所即日起均可受理提供「視訊諮詢服務」，民眾可以就近至區公所服務據點獲得司法服務，實現便民禮民的效能。

對此，鳳山區施維明區長也表示，感謝高雄地院建置「訴訟程序視訊諮詢服務系統」，讓鳳山區的區民可以免除往返法院的勞費，在區公所就可以瞭解訴訟程序的進行，是鳳山區民眾的一大福利。再者「多用網路，少用馬路」，才是時代潮流趨勢，更能環保節能，此創新的作為是行政機關應該努力的方向。

高雄地院於完成「訴訟程序視訊諮詢服務管理系統」後，獲得高雄市政府的大力支持，從8 月26 日開始正式上線服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法