警方攔到幽靈駕駛？ 當事人收到烏龍罰單氣炸了！

2019-08-26 12:28

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市一名陳姓市民名下沒有車輛，也沒在開車，日前卻莫名其妙收到一張開車闖紅燈的罰單。他說，根據罰單上的舉發時間，當時他人在北部工作並不在台南，向警方反映，警方卻要他向監理機關（交通局裁決中心）申訴，家人還為這烏龍罰單來回奔波，讓他氣炸了，憤而向議員陳情。

陳先生向議員陳怡珍陳情說，他覺得這整個過程有很大的行政疏失問題，非常荒謬。希望能還給他一個安全無虞的生活環境與答案。

市議員陳怡珍今天在市議會召開「烏龍罰單」記者會，出示陳姓市民的陳情書和烏龍罰單。她表示，這名陳姓市民日前收到一張南市警二分局的罰單，指他今年元月8日在南市中西區中山路闖紅燈被攔停開單，罰款4000元，並限他9月18日前繳納，逾期不繳則移送強制執行。

陳怡珍說，陳先生說他名下沒有車，也沒在開車，而且他是在北部工作，卻收到這張莫名其妙的罰單，他家人協助向舉發的二分局反映，卻叫他去監理機關申訴，也沒協助處理，而監理站人員則直接拿走了罰單，說會另製單給車主，過程沒有任何單位給予答案和正確的協助，好像行政疏失是常態一樣，而他發現網路上仍有他的違規紀錄。

他說，「試問，莫名收到紅單的我，心裡做何感想呢？」這樣的個資處理實在很荒謬。

南市警二分局則表示，一般罰單開錯，當事人可以透過申訴管道反映，若查明確實開錯人，會正式發文監理機關撤銷罰單。當事人反映此事，警方都會主動幫忙，不會置之不理，過程中或有誤會。經調查，該原始罰單並沒有問題，而是電腦輸入時，將手寫的身分證字號後一碼「7」，因剛好寫在線上，而看成「2」，才會搞錯。他們今天就會予以更正，並通知裁決中心更正，相關違規紀錄也會註消，同時也會跟當事人說明並致歉。

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