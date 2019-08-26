雲林縣莿桐發生火燒車 疑似車禍引起

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣桐鄉埔尾村今天早上發生一起火燒車事件，消防局接獲報案後，立即前往滅火，初步了解，疑似機車與轎車發生車禍，機車卡在轎車底盤，騎士彈飛受重傷，已送醫急救中，之後引起火燒車，轎車駕駛則即時逃出。
消防局表示，早上接獲報案，指莿桐饒平與油車間發現一起火燒車事件，消防車抵達現場時，轎車已起大火，雖迅速撲滅，但轎車已燒到剩骨架；火燒車疑似車禍引起，機車騎士遭彈飛跌落受重傷，已送醫急救中。
相關事故發生原因，警方車禍調查小組調查中。
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〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣桐鄉埔尾村今天早上發生一起火燒車事件，消防局接獲報案後，立即前往滅火，初步了解，疑似機車與轎車發生車禍，機車卡在轎車底盤，騎士彈飛受重傷，已送醫急救中，之後引起火燒車，轎車駕駛則即時逃出。
消防局表示，早上接獲報案，指莿桐饒平與油車間發現一起火燒車事件，消防車抵達現場時，轎車已起大火，雖迅速撲滅，但轎車已燒到剩骨架；火燒車疑似車禍引起，機車騎士遭彈飛跌落受重傷，已送醫急救中。
相關事故發生原因，警方車禍調查小組調查中。