獨家》沙鹿茶館槍擊案1死2傷 傳殺手逃亡柬埔寨路線曝光

2019-08-26 08:31

〔記者張軒哲／台中報導〕三個月前轟動全國的沙鹿茶館槍擊案，2名嫌犯至今仍未落網，據傳2人已經逃亡到柬埔寨，當時命案地點風大茶館不僅歇業，建物近日已拆除殆盡，還被民眾停車，茶館與命案逐漸被鹿寮民眾淡忘。沙鹿民眾指出，命案尚未偵破，茶館拆得真快。

5月18日梧棲區30歲史姓男子遭舊識陳威廷夥同李姓少年進入茶館，持步槍以行刑式槍殺史男，流彈波及用餐客人，導致1死2傷。茶館成命案現場，業者宣布停業後，地上建物很快拆除，目前這塊中山路旁數百坪空地閒置在鹿寮商圈。民眾將車輛停在原本靠近道路的停車格，也記得此處曾發生命案，多數不敢將車輛停在內側空地。

透過監視器畫面，發現2名兇嫌開一輛白色自小客車至茶館附近，行兇後再開車逃至清水鰲峰山公墓，將車焚毀後，再駕著另一輛車往北逃逸至苗栗縣後龍鎮一處荒僻鄉間遭查獲，車輛同樣被焚毀。2輛車皆是租賃車，是同一名嫌犯向租車公司租來犯案。整起犯案過程經過縝密規劃，明顯預謀殺人。警方鎖定2人手機訊號位置，發現2人從台北市再逃至高雄，5月27日在高雄攻堅卻撲空。

據傳聞2名嫌在犯案前，幕後指使者已預訂船舶，以每人70萬元協助2人在7月從屏東搭漁船偷渡到越南，再經陸路進入柬埔寨，刑事局國際科已派員緝捕中。清水警分局偵查隊長林明瑤今日指出，不便透露偵辦進度，但偷渡到柬國傳聞並無法證實。

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