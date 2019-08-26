女老師互LINE激情放閃 醋夫求償結果卻...

2019-08-26 07:33

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某學校老師小巧（化名）與女同事小芳（化名）經常互LINE，內容充滿「激吻」、「我愛你」、「寶貝」等曖昧等語，經任職教務主任的小巧老公阿慶要求2人賠償50萬元，高雄地院認為是閨蜜打嘴泡，並無具體證據，判決他敗訴定讞。

阿慶指出，2016年6月23日，無意間發現小巧和小芳的LINE，內容為「就是因為我愛你」、「我很聽小親親的話」、「明天激吻你」、「我等著 」、「我也是挺相信命運的，就像命運安排我與你相遇、相知、相惜、相愛」、「我們每天都在一起，每天都在想對方」等互訴愛意及誘勸小巧脫離家庭，要求2人連帶賠償精神慰撫金新50萬元。

被告2人則說，她們僅為單純朋友關係，即一般俗稱「閨蜜」，LINE以「小親親」、「寶貝」等語互稱，實為女性好友間出於玩笑心態對話。並說，2人為同性好友，出國遊玩經旅行社安排為同室，拍照時有牽手、摟腰、擁抱等舉動，在女性友人間實屬常見，指阿慶以偏頗臆測的想法，認為他們是戀人關係，實屬無稽之談。

法官調查，小巧為輔導室老師，性格平易近人，並習以幽默言談、聆聽關懷方式，與旁人如其他老師、學生等互動，也常以「寶貝」「親親」「愛你」等用語，因此與小芳互LINE內容，不能算是情侶。

此外，原告指「激吻」有親吻舉動，但觀前後對話，「小巧：晚安，愛你」、「小芳：明天激吻你」、「小芳：哈哈哈哈，我等著，儘管放馬過來」，堪認此對話在兩人間之玩笑意味濃厚，並查被告對彼此也無肉體和情慾追求，因而認定沒有同性戀情，判決阿慶敗訴。

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