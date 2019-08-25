拜金女高生車上賞鳥露淫笑 恨男友不付手機費竟控猥褻

2019-08-25 23:21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一名高中女生小美（化名）與陳姓網友交往不久，不僅要對方買手錶、皮包給她，連手機費、生活費也要陳男處理，而色色的陳男則要她在車上「賞鳥」、打手槍作為回報，並不時摸遍全身吃豆腐，事後2人分手，陳男不再繳手機通話費，小美竟控告陳男強制猥褻，結果檢方發現小美錄下賞鳥過程，自己還發出淫笑聲，最後檢方不起訴結案。

小美指控，2月間透過交友軟體結識陳男並開始交往，3月間某晚陳男開車載她回家途中，竟在車內裸露生殖器，硬抓她的手打手槍，又將手伸進她內衣裡襲胸，並隔著外褲撩陰得逞。幾天後在某速食店內，陳男竟生殖器隔著外褲頂她臀部，且陳男幾乎每天開車載她上下學，有多次均在車內強吻、撫摸她或舔耳朵，還LINE猥褻語句與圖片給她，怒告強制猥褻。

陳男到案後大聲喊冤，聲稱有露出生殖器，卻是小美脫的褲子，因為她說想看想摸，還牽他的手去摸胸部，至於傳A片則是因為小美問他在幹嘛，他說他在正看A片，小美說她也想看才傳的。

檢方發現小美對於遭猥褻的詳細次數及時間，始終無法具體完整陳述，且如真有猥褻，為何小美仍願繼續與陳男交往，並願意乘坐陳男的車？何以未曾以此為由分手或告知家人、師長，甚至即早報警？反而遲至2人分手後，又經過約1個月時間也就是4月中旬，才到警局製作筆錄並提出告訴？其中實有諸多與常情不符之處。

檢方勘驗2人LINE對話記錄，事情發生後小美與陳男仍大量傳遞訊息，除有部分談及撫摸身體及較親密的舉動外，另有部分則討論陳男買手錶、皮包給小美的事，這更不像一般被害人遭妨害性自主後所會出現的反應。

檢方深入偵訊後得知，小美是因2人分手後，陳男不願再幫她繳納手機費與生活費用，才到警局提出告訴。

檢方勘驗小美自拍的錄影，確有錄到陳男在車內拉開內褲露鳥，並疑似有以手觸摸小美身體，然小美竟嬌嗔「你很奇怪欸！你神經病喔！」並不時伴隨笑聲，且二人有身體接觸及大量對話，陳男也曾對小美以「老婆」相稱，二人還有頭併頭 、親吻臉頰等親密舉動，最後檢方決定將全案不起訴。

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