嚇人！他在家中客廳放火 竟還從陽台往下跳…

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市消防局今天下午3點6分接獲報案，指稱北投區中和街一處民宅大樓發生火警。消防員獲報前往破門，發現一名疑似有精神疾病的18歲男子，在客廳放火燃燒雜物，隨即還從19樓陽台往下跳。該名男子送醫前失去呼吸心跳，目前仍在榮總醫院搶救當中。
消防員說，破門後就發現該名男子在客廳放火燃燒雜物，消防員撲滅火勢後，卻發現該名男子趁亂衝向陽台，從19樓陽台往下跳。男子最後墜落在4樓平台，被緊急送醫救治。
轄區警方目前也趕到現場，將在釐清詳細事發經過。
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〔記者王冠仁／台北報導〕台北市消防局今天下午3點6分接獲報案，指稱北投區中和街一處民宅大樓發生火警。消防員獲報前往破門，發現一名疑似有精神疾病的18歲男子，在客廳放火燃燒雜物，隨即還從19樓陽台往下跳。該名男子送醫前失去呼吸心跳，目前仍在榮總醫院搶救當中。
消防員說，破門後就發現該名男子在客廳放火燃燒雜物，消防員撲滅火勢後，卻發現該名男子趁亂衝向陽台，從19樓陽台往下跳。男子最後墜落在4樓平台，被緊急送醫救治。
轄區警方目前也趕到現場，將在釐清詳細事發經過。
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