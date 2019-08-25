色主管借勢亂戳奶 熱褲妹當場崩潰報警

2019-08-25 14:52

〔記者吳政峰／台北報導〕台北次一名鄭姓公司主管暗戀女下屬小夢（化名），今年初見她穿著熱褲，竟燃起淫念，借勢借端偷摸大腿內側，小夢隱忍不發，未料反讓鄭男以為是「默許」，過沒幾天，他進一步用手指戳小夢的豐滿胸部，還不斷摟腰，害小夢當場崩潰，罹患急性創傷症候群，台北地院審酌相關鑑定報告，認定性騷擾屬實，判鄭男拘役55日。

鄭男是小夢的上司，管理她的排班休假，也覬覦她的身材與美色多時，今年一月初，公司教室晚間只剩他們倆，鄭男見小夢穿著熱褲，露出修長美腿，竟然失去控制，趁小夢來不及反應之際，偷摸其大腿內側，行徑變態。

小夢不敢反抗，鄭男食髓知味，過沒幾天，趁她在教室檢查檔案，用手指頭猛戳其上圍，小夢不想再吞忍，當場喝止，豈料，鄭男只罷手了數分鐘，隨即故技重施，借勢借端摟抱她的腰部，害小夢當場崩潰，報警求助。

事發後，小夢心靈受創，屢次就醫求助，經診斷為急性創傷後壓力疾患，且鄭男未否認犯罪，法官審視後認為確有性騷擾其一事。

法官指出，鄭男為逞己慾，趁小夢不及抗拒之際，伸手觸摸身體隱私處，欠缺尊重他人身體自主權觀念，並造成小夢受有急性創傷後壓力疾患，行為應罰，惟審酌他並無前科，素行良好，事後透過LINE向小夢坦承犯行並表達歉意，欲與調解，但被拒絕，綜合評決後認應判55日、得易科罰金5萬5000元，可上訴。

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