驚！大車過彎險翻車 雙輪搖擺行駛嚇壞人

2019-08-25 14:28

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山鎮與鹿谷鄉的交界初鄉橋，24日有一輛大貨車從鹿谷往竹山方向行駛，不料在橋頭轉彎處，因不明原因過彎失控，整輛車嚴重左右搖擺，車體扭曲變形差點翻車，過程中整輛車還以側邊雙輪行駛，嚇壞往來用路人，大車過彎失控驚險畫面，也被拍下上傳臉書，引發熱議。

臉書「職業聯結車 職業大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」日前有網友分享一段行車紀錄器畫片，一輛大貨車過彎失控，車體嚴重搖晃、險些翻車，左右搖擺行駛一小段路，所幸駕駛及時救回，才沒釀成事故。

竹山警方表示，畫面路段是一處大轉彎，根據短片尚無法得知車輛為何突然閃避，雖然車前有一輛行進中的機車，但該機車未侵入大車行駛車道，詳細原因仍待更多線索才能確定，惟初步了解，當時該路段並未有車禍事故。

警方也強調，該路段是竹山往來鹿谷的山路，沿途路況蜿蜒，下坡路段也陡，呼籲用路人務必減速慢行，過彎也應留意車前狀況，防止閃避不及肇生意外。

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