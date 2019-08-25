性侵檳榔西施還調侃像「死魚」 鄉代之子判刑4年竟不服...

2019-08-25 11:31

〔記者錢利忠／台北報導〕宜蘭縣張姓鄉民代表的兒子，找熟識的檳榔西施小花（化名）到家中喝酒聊天，竟趁機性侵小花並調侃說：「妳都不叫，我好像在X死魚」等語；小花淚控，指張男以鄉代之子身分嗆說熟識黑白兩道，她才不敢抵抗，一審依強制性交罪判張男4年徒刑，張男雖提起上訴，高等法院以上訴書未敘述具體理由而駁回，此案仍可上訴。

判決指出，有公共危險前科的張男，多次到住家附近檳榔攤買檳榔而結識小花，前年3月27日晚上7時許，張男要求小花帶6瓶啤酒到家中聊天，隔日凌晨零時許，小花下班後帶酒去找張男，幾杯黃湯下肚後，小花想離開，卻被張男壓制性侵得逞。

小花指控，張男常說他父親是鄉民代表，熟識黑白兩道，她怕若不順從張男，她與家人恐遭張男傷害，因此才沒激烈反抗，當時張男表情兇惡，她怕被打不敢呼救；張男完事後對她說，這3個月有的話，他會負責。

後來小花透過乾哥將此事告知張父，張男得知後勃然大怒，於去年4月3日下午，帶著醉意前往檳榔攤找小花麻煩，當時還因聲量太大遭鄰居檢舉，但警員到場後張男卻嗆說：「我是代表的兒子，這樣還要查身分證嗎？」

張男辯稱是小花自願跟他發生性關係，他當時曾拒絕，且小花稱他出手拉人，但事後驗傷卻沒驗出有傷；張男委任律師則指稱，小花事後找了其他政治勢力作為協商手段，顯見未因張男的身份而心生畏懼，指2人應是合意。

法官認為，張男在警員到場時曾多次挑釁，並一再以父親的地位施壓，認為小花因此心生恐懼的說詞為真，且事發後小花還罹患創傷後壓力症候群，考量小花與張男並無結怨，沒有誣陷張男的動機，張男否認犯行，態度不佳，判他4年徒刑。張男嗆警所涉妨害公務的部分，則判刑3月，可易科9萬元罰金。

張男不服一審判決提起上訴，高院認為張男的上訴書已逾期，且內容未敘述具體上訴的理由，裁定上訴不合法而駁回，全案仍可上訴。

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