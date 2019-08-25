海邊拔槍拉滑套耍帥 一旁釣客報警逮人當場落漆

2019-08-25 11:11

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北一名詹姓男子去年7月28日下午，跑到瑞芳海邊將槍枝拿出來把玩，甚至還拉滑套耍帥。一旁的釣客當場嚇呆，回神後立刻通報110請警方派員前往現場。詹男聽見警笛聲，即刻將槍丟在路旁草叢內，但警方已經鎖定詹男，將他逮捕並找出把玩的槍枝。基隆地檢署近日偵結，依違反槍砲刀械管制條例將他起訴。

檢警調查，案發當天詹男曾與王姓友人前往瑞芳某商店內聊天，王男向一旁的簡姓男子商借打火機時，雙方卻發生口角，爆發肢體衝突。

詹男見狀趕緊將槍拿出，抵住簡男的左側太陽穴恐嚇他，隨即與王男揚長而去。詹、王離去後，簡男趕緊報警處理。

詹男與王姓友人犯案後又一起到附近的海邊看海，詹卻一時手癢拿出犯案的槍枝耍帥，還拉滑套作勢擊發；碰巧的釣客目擊詹男動作，趕緊撥打110報案，請警方逮人。

警方開巡邏車抵達現場時，詹、王二人立刻棄槍逃逸，但已被員警鎖定，當場逮人，並在詹男的引導下找出槍枝。

警方將槍枝送驗，鑑定結果比對後發現，查獲的槍枝上面，確實有詹男的DNA，證實詹男曾使用過該槍，且該槍為改造槍枝，具有殺傷力。詹男則向檢察官承認又持槍，但沒有將槍抵在簡男的頭上。

檢察官偵訊後，認定詹男非法持有槍枝，依違反槍砲刀械管制條例將他起訴。

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