私菸案》吳宗憲、張恒嘉能否重獲自由 明日接押庭揭曉

2019-08-25 10:37

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦國安特勤私菸案，上週首波偵結並起訴13人，在押的總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉2人，明天（26日）將移審台北地院，北院將開接押庭審理，評估2人有無續押必要，2人案發後已被羈押1個多月，能否重獲自由，明日開庭後將揭曉。

起訴書提及，吳宗憲與張恒嘉自2017年10月的「太平洋友邦之旅」專案起，即輪流擔任出訪的行政參謀，因多次出訪而與同遭起訴的華航空品處代組長黃川禎熟識。

今年6月24日，負責與黃川禎聯繫的吳宗憲，除了將出訪的免稅品及菸品預購單，傳LINE給國安局局本部、訓練中心、特勤中心及憲兵指揮部等各級單位之外，他還私自將菸品的價目表貼在「鳳中同學交流」、「8月一家人遊日本」等親友群組，另轉發給她的胞姊、劉姓、吳姓友人以及柯姓同學，邀約親友一起買並低調地說：「不要多問」。

另外，今年7月11日出訪前，吳宗憲曾與張恒嘉討論機邊交貨事宜，傳LINE聯繫張恒嘉，通知已請黃川禎將菸品貨櫃放離專機相隔1個登機口，並傳送B9國賓門附近的照片，指另一登機口旁有車道口，不要放專機旁等內容；張恒嘉則回覆吳宗憲「給地勤拉，旁邊很多人看」等語，顯見2人已知道運送私菸的行為涉及不法。

今年7月19日下午2時許，張恒嘉收到預計機邊交貨的菸品照片後，還傳LINE給吳宗憲：「他拍照片給我看，真的誇張的多」；吳宗憲回覆：「比我想像的還多」。

同月21日晚上7時許，吳宗憲再傳LINE給張恒嘉：「哥這次托運行李有點複雜，回寓所後，我建議我先負責在餐廳發放行李，免稅商品跟菸的部分，麻煩你跟駕駛幫我先丟進健身庫房上鎖，我完成行李發放後再去處理，麻煩你了」。檢方勘查相關事證後，認定2人為此次專案主導訂購及運送私菸的關鍵人物，將2人羈押禁見至今。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法