8/24 雙贏彩 今彩539 頭獎均摃龜

2019-08-24 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月24日）開獎的第108000203期今彩539與第108000203期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000203期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、11、14、15、16、17、18、19、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共232注中獎，每注可得500元；肆獎共2469注中獎，每注可得100元。

第108000203期今彩539中獎號碼為「03、15、19、21、39」，頭獎摃龜；貳獎共113注中獎，每注可得2萬元；參獎共4350注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬3020注中獎，每注可得50元。

第108000203期39樂合彩中獎號碼為「03、15、19、21、39」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共61注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3954注中獎，每注可得1125元。

第108000203期3星彩中獎號碼為「541」，正彩共11注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000203期4星彩中獎號碼為「7203」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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