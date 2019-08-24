闖網美香閨意圖性侵 淫狼坐牢被提訊突昏厥命危

2019-08-24 20:27

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市男子施力仁去年試圖性侵一名網美未果，被依強制性交未遂罪判刑4年確定，今年2月進入台北監獄服刑，因他在坐牢前控告他人妨害名譽，承辦的台北地檢署23日將他借提出來訊問，未料檢察官還沒開口，他就昏厥倒地，送醫急救診斷為心肌梗塞，緊急用葉克膜維持生命，目前仍未恢復意識。

北檢昨天早上提訊施力仁，檢察官才剛準備訊問，施力仁就在位子上昏倒，失去呼吸心跳，法警見狀趕緊拿出簡易電擊器AED幫他急救，緊送台大醫院，經診斷為心肌梗塞，改以裝設葉克膜維持生命，截至目前為止尚未脫離險境。

北檢同時向台北監獄調施力仁的緊急聯絡人電話，通知他的母親到醫院了解病情，目前施力仁仍在加護病房觀察。

據悉，施力仁因性侵網美未遂，判刑4年確定，今年2月21日入進入台北監獄服刑，原定2022年3月28日出獄，在獄中表現尚可，未和其他受容人齟齬，也未曾訴說有心臟病史，健康與作業情形均無異狀，卻在提訊時昏迷，連檢察官與監所都嚇了一跳。

去年3月間，施力仁尾隨一名網美進房，試圖性侵正在洗澡的被害人，網美急中生智，以「交朋友」卸下他的心房，說服離去，而後檢警到場採集DNA，發現施力仁另涉一起11年前的持刀性侵案，兩案移送北檢偵辦。

性侵網美未遂案，施力仁被判刑4年確定，入監前，他狀告他人妨害名譽，未料卻因本案提訊而心肌梗塞昏迷；另案目前仍在台北地院審理中。

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