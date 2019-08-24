移民署趁颱風掃蕩高雄26名越南非法移工 還有人當了老闆

2019-08-24 16:53

〔記者黃良傑／高雄報導〕移民署利用「白鹿」颱風來襲，執行擴大查緝逾期移工和非法打工，針對高雄資源回收廠、工廠、工地掃蕩，一舉查獲10名失聯移工、16名逾期滯台越南觀光客，26人全部都是越南籍，以及9名非法雇主。

移民署更意外查獲一名越南籍鄧姓男美髮師（51歲），他去年下旬間，利用來台觀光名義來台，再逃逸逾期滯台近1年，四處非法打工糊口，因為在越南就有理髮美髮手藝，私下為合法居台的移工剪髮，手藝名聲不逕而走，他索性於今年1、2月間，在高雄租下騎樓小小區間，擺了張椅子和工具，開起「家庭理髮」成為老闆，生意日益興隆。

移民署前往高雄路竹區和台南交界查緝時，還有3、4名男客等候理髮，男客也全數是越南移工，男客都是合法入境移工，鄧男坦承自己為了來台淘金，假觀光真打工，向不知情的屋主租用騎樓，開起「家庭理髮廳」，移民署也會同高市府勞工局，針對查獲的其他25名非法移工，對違法的雇主直接開罰。

據了解，26人中有10人是以工作名義來台，不久便成逃逸移工，私自到工地或其他工廠非法打工、藏匿，另有16人則以觀光或探親名義來台，卻在工地、農地、資源回收場及農地打工，其中有1人已來台已2年半，是逾期最久的非法移工。

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