千里眼、順風耳＋密道！失聯移工還是栽了

2019-08-24 14:44

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓水泥小包商因缺工，吸收3名越南籍逃逸失聯移工提供宿舍統一管理，除在周遭裝設監視器，及配備方便通風報信的無線電，還挖密道規避查緝，但魔高一尺道高一丈還是被移民署識破，前天循線上門查獲到案。

移民署中區事務大隊台中市專勤隊日前接獲線報，神岡區某鄉間鐵皮屋房舍內有多名非法外籍人士，每天清晨由廂型車接載前往各工地工作，夜間則會返回該處居住。

且移工常在工地中炫耀執法人員抓不到他們，因鐵皮宿舍周邊設置多支俗稱千里眼監視器，以及他們隨身配備俗稱順風耳的無線電對講機便於彼此間通風報信，且宿舍後方還挖了一條逃脫密道，查緝難度相當高。

案經專勤隊密集勘查，果見鐵皮屋週遭裝設了起碼6支以上的監視器，而密道則是隱身草叢中，以人工挖掘出一條長約7公尺，可以自屋內直接通到外面排水溝及馬路的通道。

經動員人力擴大部署，前天利用清晨該3名年紀都在30多歲的2女1男越南籍逃逸失聯移工已上車準備上工之際，拂曉突擊攔截該輛由45歲呂姓男子駕駛的廂型車，此時其中的阮姓男移工倉皇下車翻牆逃至密道企圖逃逸，未料出口早已部署查緝人員將其當場包圍緝獲。

副隊長李婉琦說，移工以為屋內設置監視器，出門前確認週遭沒有異狀，以為萬無一失，就可以躲避查緝，最後還是難敵該隊縝密部署，而46歲陳姓非法雇主隨後到案時供稱，本身是水泥小包商，因最近缺工缺得很嚴重，才會吸收這三名越南籍失聯移工。

中市專勤隊隊長莊懿強則強調，民眾貪一時之便僱用失聯移工，如經查獲，將依違反就業服務法案處15萬元以上75萬元以下之罰鍰，呼籲國人切勿心存僥倖、以身試法。

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