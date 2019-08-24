花40多萬偷渡來台打工 衰女不到1個月落網

2019-08-24 11:59

［記者黃美珠／竹縣報導］33歲越南籍梅姓女子為了來台賺錢，竟然不惜血本，花7500美元2次（共約46萬5千元台幣）偷渡來台，還沒賺到錢就先欠下1萬5000元的「天債」！更令她欲哭無淚的是，她2次偷渡才於上個月底成功上岸，剛被介紹到新竹縣某處打工還沒滿月，昨天就落網，今天將被送往南投暫時收容，等待遣返。

移民署新竹縣專勤隊配合全國查緝失聯移工、逾期滯台外僑等專案，昨天兵分多路在新竹縣竹北、湖口等工業區、餐飲小吃店、出租公寓等執行查緝，結果一舉逮捕23名前述外籍移工或外僑，也查獲4名非法雇主，全數都將被依法究辦。

被查獲的23名失聯移工、逾期外僑中，有3名為女性，其中1名梅姓越南女子更是以偷渡的方式，非法滯台被查獲。

新竹縣專勤隊發現，梅女在2015年5月先以監護工名義申請來台打工獲准，但是抵台工作約5個月就逃逸失聯，直到去年1月中才被查獲後遣返，從此被限制入境。

梅女承認為了賺錢，去年初才剛被台灣遣返離境不到2個月，3月份就花了當前人蛇集團偷渡的「公訂價」每人7500美元，到中國沿海搭乘漁船偷渡來台，但沒想到人還沒上岸，就在台灣東部海域被查獲。

她不死心，這次再花7500美元，於今年7月31日二度偷渡，結果雖成功來到新竹縣開始工作，可是昨天卻再度被捕，讓她懊惱、絕望不已。

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