車主欠繳罰單5萬餘元 行政執行署苦追查扣車輛

2019-08-24 12:18

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市黃姓男子積欠桃園市政府148張罰單、總金額5萬4261元，23日他名下汽車停放在桃園區寶慶路旁停車格，法務部行政執行署桃園分署（簡稱桃園分署）人員前往查扣車輛卻撲空，還好分署人員在附近苦追找到車輛，黃男前來阻止查扣，才一次繳清所有罰單。

桃園分署聯合桃園市政府交通局、交通事件裁決處，透過即時通報系統，共同掃蕩霸王車，23日上午8點多，分署人員獲報黃男（57歲）名下一輛汽車停放在寶慶路旁停車格，因黃男積欠交通事件裁決處的交通罰單148張，雖多是欠繳停車費的300元罰單，金額仍高達5萬4261元，就立刻派員前往查扣車輛。

豈料分署人員抵達寶慶路停車格時，黃男名下的車輛已經駛離，但分署人員沒放棄，在附近查訪時，遇到熱心民眾指出車輛往永安路方向行駛，分署人員研判是黃男將車開回住處，就前往查看，果真看到黃男名下車輛停在路旁。

分署人員準備查扣車輛時，黃男趕來阻止，並繳清積欠罰單的5萬4261元，桃園分署主任執行官王姝雯說，桃園分署從今年1月起至今，已查扣積欠罰單、牌照稅等車輛37輛，為國庫追回197萬6021元，車主們若有欠繳稅金或停車費，千萬不要心存僥倖，以免愛車被查扣，後悔莫及。

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