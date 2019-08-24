邊開車邊打人還性侵前女友 暴躁哥酒後硬來GG了

2019-08-24 06:26

［記者楊政郡／台中報導］張男與「小娟」（化名）是前男女朋友，分手後原可維持純友誼關係，一場飲宴上張男存有復合之心，小娟因阻擋他繼續喝酒而起衝突，竟被他強制載上車，在車上毆打、拉頭髮，小娟想跳車被他推回來，蠻力壓制讓她痛到喊「爸」，並在後座強制性侵得逞，台中地院依強制性交判5年6月徒刑。

判決書指出，張男與小娟有短暫男女朋友關係，2017年6月張提分手，雙方都沒意見，可進入純友誼關係，1個月後張以心情不佳邀小娟及2友人一起出來吃燒烤，又去唱歌，到翌日凌晨2時許，小娟勸張男別再喝酒，雙方起口角，其實張男存有復合之心，埋怨小娟在fb、line上把他封鎖，且拒絕復合，張不顧已喝了不少酒，執意要開車回家，竟故意拿走小娟包包及手機丟進他車內，小娟為了追回包包，跳上他的車，張立即把車開上路，她要不回包包，中途企圖跳車，張緊急停車後把小娟再推回車內，把全車上鎖。

張邊開車，在車內小空間，另隻手過來抓小娟頭髮，以手肘用力按壓、敲打大腿，攻擊她背部，用力猛烈，小娟一度痛到喊「爸」。後來停在某山區道路旁爬至後座，斥責小娟為何不答應復合，既然不願復合，就不可能讓她回去等語。

然後出手掐脖子，強行將小娟衣服脫掉，親吻嘴巴、肩頸、胸部、下體，不顧她邊哭邊喊不要，仍被他性侵得逞。張對小娟又打又強姦直到疲憊才罷手，也很快睡覺了。

張睡覺後，小娟想穿衣服逃跑，又被抓住，後來心想外面一片漆黑，沒有人車，山路也無人求救，就放棄逃跑。上午7、8時許，張醒來開車往宜蘭地區，途中恫稱：後車廂有放東西，要死一起死，不讓她看到女兒跟家人等語。

當天下午張才將手機還給小娟，小娟才與胞妹聯繫上，張男載她回台中，並在友人陪同到醫院驗傷並報警處理，始查悉上情。

張男否認犯行，辯稱沒有與小娟有親密行為，當天在車上睡著了。但小娟身上多處採驗到張男DNA，且陳述指證歷歷，相互吻合，法官依張男所犯強制性侵、傷害、妨害自由等罪，判處5年6月徒刑。

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