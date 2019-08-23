8/23 大樂透、雙贏彩及今彩539 頭獎均摃龜

2019-08-23 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月23日）開獎的第108000075期大樂透、第108000202期雙贏彩、第108000202期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000075期大樂透中獎號碼為「05、17、19、21、42、43，特別號：16」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得182萬3366元；參獎共27注中獎，每注可得7萬2726元；肆獎共73注中獎，每注可得1萬7292元；伍獎共1494注中獎，每注可得2000元；陸獎共2016注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬469注中獎，每注可得400元；普獎共2萬8741注中獎，每注可得400元。

第108000075期49樂合彩中獎號碼為「05、17、19、21、42、43」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共81注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2564注中獎，每注可得1250元。

第108000202期雙贏彩中獎號碼為「01、04、06、07、11、12、13、14、17、19、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共196注中獎，每注可得500元；肆獎共2285注中獎，每注可得100元。

第108000202期今彩539中獎號碼為「09、14、21、26、28」，頭獎摃龜；貳獎共171注中獎，每注可得2萬元；參獎共5498注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬434注中獎，每注可得50元。

第108000202期39樂合彩中獎號碼為「09、14、21、26、28」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共125注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4840注中獎，每注可得1125元。

第108000202期3星彩中獎號碼為「147」，正彩共56注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000202期4星彩中獎號碼為「6518」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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